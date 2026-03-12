Україна оголосила склад на жіночий спринт Кубка світу в Отепяя
Гонка відбудеться 13 березня
близько 2 годин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України оголосила стартовий склад на жіночий спринт етапу Кубка світу з біатлону в естонському Отепяя. Повідомляє Суспільне Спорт.
У п’ятницю, 13 березня, на старт вийдуть:
Олена Городна (1-й номер старту)
Христина Дмитренко (45-й номер)
Дарина Чалик (71-й номер)
Анастасія Меркушина (84-й номер)
Юлія Джима (86-й номер)
