Україна оголосила склади на індивідуальні гонки чемпіонату Європи з біатлону
Старти заплановані на середу, 28 січня
21 хвилину тому
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерські штаби збірної України з біатлону визначилися зі складами на індивідуальні гонки чемпіонату Європи-2026. Чоловіча та жіноча гонки відбудуться у середу, 28 січня. Слова наводить Суспільне Спорт.
У чоловічій індивідуальній гонці Україну представлять шість біатлоністів: Олександр Пономаренко (25-й стартовий номер), Артем Тищенко (36), Денис Насико (37), Богдан Цимбал (75), Сергій Супрун (107) та Михайло Хміль (123).
У жіночій гонці у заявку потрапили Валерія Дмитренко (4), Анастасія Меркушина (8), Надія Бєлкіна (48), Лілія Стеблина (66), Ксенія Приходько (89) та Тетяна Тарасюк (103).
