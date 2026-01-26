Визначено склад чоловічої збірної України на Євро-2026 з біатлону
Континентальна першість відбудеться з 28 січня по 1 лютого
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат Європи-2026. Повідомляє Суспільне Спорт.
Склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону-2026:
Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко, Роман Боровик.
До заявки на континентальну першість увійшли спортсмени, які після етапу Кубка світу в Новому Месті не вирушили на підготовку до Олімпійських ігор.
Чемпіонат Європи відбудеться з 28 січня по 1 лютого.
