Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету в Контіолахті
Змагання відбудеться 7 березня
28 хвилин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Став відомий склад чоловічої збірної України на естафетну гонку етапу Кубка світу у фінському Контіолахті. Повідомляє Суспільне Спорт.
Стартовий склад України на естафету:
10-1. Богдан Цимбал
10-2. Віталій Мандзин
10-3. Богдан Борковський
10-4. Дмитро Підручний
Чоловіча естафета розпочнеться в суботу, 7 березня, о 16:40 за київським часом.
Підручний фінішував у топ-20 індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Контіолахті.