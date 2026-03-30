Визначилися переможці естафет на чемпіонаті України з біатлону в Буковелі
Результати заключного дня змагань
близько 1 години тому
У Буковелі відбулися естафетні гонки в межах чемпіонату України 2026 року з біатлону.
У жіночій естафеті золоті нагороди здобули Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Вікторія Хвостенко та Ірина Шевченко. Друге місце посіла збірна Сумщини, а бронзові медалі виграла команда Чернігівської області.
Чемпіонат України-2026. Естафета. Жінки
1. Київ — 1.08:18,6
2. Сумська область — +2.08,9
3. Чернігівська область — +9.12,8
Чоловічу гонку виграла четвірка з Тернопільської області у складі Тараса Лесюка, Костянтина Марценюка, Віталія Мандзина та Антона Дудченка. Срібло завоювала команда Чернігівщини, а трійку призерів замкнули біатлоністи Сумської області.
Чемпіонат України-2026 . Естафета. Чоловіки
1. Тернопільська область — 1.12:40,1
2. Чернігівська область — +24,6
3. Сумська область — +1:00,3
Олександра Меркушина та Тищенко виграли мас-старти чемпіонату України у Буковелі.
