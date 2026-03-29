Олександра Меркушина та Тищенко виграли мас-старти чемпіонату України у Буковелі
Для Олександри це вже друга медаль на змаганнях
Олександра Меркушина та Артем Тищенко здобули золоті нагороди у мас-стартах чемпіонату України з біатлону 2026 у Буковелі.
У жіночому мас-старті Олександра Меркушина випередила Дарину Чалик лише на 0,4 секунди. Для Меркушиної це вже друга поспіль перемога на поточній першості після тріумфу в спринті. Трійку призерок замкнула сестра переможниці — Анастасія Меркушина.
Чемпіонат України. Мас-старт. Жінки
1. Олександра Меркушина (0+1+2+0) 32:42.3
2. Дарина Чалик 2+1+0+0) +0.4
3. Анастасія Меркушина (0+1+1+3) +1:56.7
Чоловічу гонку виграв Артем Тищенко. Він відірвався від найближчого переслідувача Олександра Пономаренка на 24 секунди. Бронзову медаль завоював Сергій Супрун.
Чемпіонат України. Мас-старт. Чоловіки
1. Артем Тищенко (0+0+1+0) 36:35.9
2. Олександр Пономаренко (0+2+0+1) +23.9
3. Сергій Супрун (0+0+2+1) +53.7
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04