Денис Сєдашов

Олександра Меркушина та Артем Тищенко здобули золоті нагороди у мас-стартах чемпіонату України з біатлону 2026 у Буковелі.

У жіночому мас-старті Олександра Меркушина випередила Дарину Чалик лише на 0,4 секунди. Для Меркушиної це вже друга поспіль перемога на поточній першості після тріумфу в спринті. Трійку призерок замкнула сестра переможниці — Анастасія Меркушина.

Чемпіонат України. Мас-старт. Жінки

1. Олександра Меркушина (0+1+2+0) 32:42.3

2. Дарина Чалик 2+1+0+0) +0.4

3. Анастасія Меркушина (0+1+1+3) +1:56.7

Чоловічу гонку виграв Артем Тищенко. Він відірвався від найближчого переслідувача Олександра Пономаренка на 24 секунди. Бронзову медаль завоював Сергій Супрун.

Чемпіонат України. Мас-старт. Чоловіки

1. Артем Тищенко (0+0+1+0) 36:35.9

2. Олександр Пономаренко (0+2+0+1) +23.9

3. Сергій Супрун (0+0+2+1) +53.7

