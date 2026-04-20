«Зараз я по-справжньому щаслива»: Вірер — про життя після завершення кар'єри
Італійка повідомила, що наразі у неї є час на родину і друзів
близько 2 годин тому
Колишня італійська біатлоністка Доротея Вірер поділилася враженнями від життя після завершення професійних виступів.
Італійка зізналася, що зараз почувається по-справжньому щасливою. Видання Ski-Nordique наводить слова:
Після Олімпіади моє життя нарешті налагодилося. Я дуже щаслива, у мене багато справ, багато проєктів, і є час для сім'ї та друзів. Зараз я по-справжньому щаслива.
