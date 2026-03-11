Володимир Кириченко

Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила казахстанського боксера Жанібека Алімханули (16-0, 11 КО) свого титулу в середньому дивізіоні. Про це повідомив Ден Рафаель.

News: Due to his failed drug test, the IBF has stripped Janibek Alimkhanuly of its middleweight world title. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) March 10, 2026

Нагадаємо, 15 листопада під час тесту на допінг, проведеного за контрактом з Добровільною антидопінговою асоціацією (VADA), у пробі Алімханули було виявлено заборонену речовину мельдоній. Через це зірвався його обʼєднавчий поєдинок проти Ерісланді Лари.

Жанібек вже отримав відсторонення на пів року від Федерації професійного боксу Казахстану. Також він залишається під безстроковим відстороненням Асоціації боксерських комісій (ABC).

Крім того, Жанібек отримав однорічну заборону на участь у боях під егідою WBO, хоча йому дозволили зберегти титул.

Нагадаємо, проба «B» підтвердила допінг у Жанібека.