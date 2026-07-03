Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (26-9-2, 20 KO) для The Ariel Helwani Show поділився думками про те, хто може стати наступним суперником колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Якщо ти зараз виступаєш у ролі прогнозиста, то хто, на твою думку, зараз є головним претендентом на бій з Усиком, який, імовірно, стане його прощальним поєдинком? Він згадував Джона Джонса. Можливо, Деонтея Вайлдера. Є ще реванш із Верховеном. Кого б ти поставив на перше місце серед претендентів на потенційний останній бій Усика?

«Якщо це справді буде його останній поєдинок, то, на мою думку, має відбутися реванш із Ріко. Багато людей вважають, що Ріко тоді обікрали й що він мав перемагати. Думаю, Усик міг би повернутися до цього бою й остаточно зняти всі питання. І мені здається, що він сам цього хотів би.

Бій із Деонтеєм Вайлдером теж був би цікавим. На мою думку, чотири найкращі боксери надважкої ваги цього покоління – це Тайсон Ф’юрі, Ентоні Джошуа, Олександр Усик і Деонтей Вайлдер. Якщо Усик поб’є Вайлдера, то, можна сказати, повністю закриє цей список.

А ось ідея з Джоном Джонсом – це вже щось неймовірне. Джон Джонс, мабуть, один із найнебезпечніших бійців, яких коли-небудь бачив світ. Можливо, найнебезпечніший узагалі. Люди часто називають Майка Тайсона, але Джон Джонс, напевно, найгрізніший боєць в історії, якщо говорити про поєдинок один на один».

Але ж він ніколи не займався боксом.

«Саме про це я й кажу. Якщо він вийде боксувати з Усиком, то його, швидше за все, нокаутують уже в другому чи третьому раунді. До того ж він не такий габаритний, як Даніель Дюбуа.

Тому в суто боксерському поєдинку шансів у нього немає. І навіщо Джону Джонсу руйнувати свою ауру найкращого бійця в історії лише заради того, щоб заробити трохи грошей і програти боксерський матч? Це виглядало б просто абсурдно.

Тож я сподіваюся, що це буде реванш із Ріко. Проти Вайлдера я теж нічого не мав би. Але Джон Джонс… Я його великий шанувальник. Захоплююся його бійцівською майстерністю. Він був просто неймовірним. Я не великий фанат ММА, але, на мою думку, Джон Джонс – беззаперечно один із двох найкращих бійців ММА незалежно від вагової категорії за всю історію».

26 червня стало відомо, що Усик зробив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF вакантними.

Нагадаємо, Усик зберіг пояс The Ring.