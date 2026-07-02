Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions поділився думками про свій наступний поєдинок.

Які амбіції тепер на наступні 12 місяців, 18 місяців? Чи це активність – битися якомога частіше, великі бої в Німеччині, а потім за кордоном?

«Так, це... це те, чого я хочу. Знаєте, можливо, через 3-4 місяці ми зможемо провести бій за захист титулу з... Ми побачимо, з ким. І після цього ми покажемо. Для мене пояс – це спадщина, розумієте, пояс – це спадщина, і я дуже вдячний за це. Але мені подобається спортивне змагання прямо зараз. Я можу битися з кожним. Усі полюватимуть на мене, розумієте, це гарно».

Чи відчуваєш ти, що тепер мішень саме на тобі?

«Немає проблем. З цією обіцянкою мені комфортно. Ми можемо битися з кожним. Без проблем. Я готовий. Скиньте мені локацію».

Востаннє Агіт виходив на ринг 10 січня на шоу в Обергаузені (Німеччина), де переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.

26 червня ексчемпіон світу Олександр Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF.

Нагадаємо, Кабаєл став повноцінним володарем титулу WBC.