Альварес назвав п’ятьох найвеличніших боксерів в історії
Мексиканець виокремив п’ять імен
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) назвав п’ятьох найвеличніших боксерів усіх часів.
У коментарі для DAZN Канело поділився власним рейтингом боксерів, серед яких опинився і його колишній суперник – Флойд Мейвезер.
До списку, за версією Альвареса, увійшли Мухаммед Алі, Шугар Рей Леонард, Шугар Рей Робінсон, Флойд Мейвезер та Марвін Хаглер.
