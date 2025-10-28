Британський промоутер: «Усик – найкращий боєць покоління. Сподіваюся, він виконає обіцяне»
Воррен вірить у поєдинок українця з Вордлі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO) на тлі невдоволення команди українця потенційним поєдинком абсолютного чемпіона з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Британця цитує vringe.com:
Однозначно, Усик – чудовий боксер, найкращий боєць цього покоління. Він зібрав усі пояси. Він робив усе те, що від нього вимагали організації. Він заявив до бою, що поб’ється з переможцем (поєдинку Паркер – Вордлі). Сподіваюся, він виконає обіцяне. Це ж великий бій для Британії. Важливий бій.
Воррен раніше назвав терміни проведення поєдинку Фабіо з Усиком.
