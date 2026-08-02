Альварес назвав умову, за якої завершить боксерську кар'єру
Мексиканський боксер зізнався, що орієнтуватиметься на самопочуття під час спарингів
Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, що стане для нього сигналом для завершення професійної кар'єри.
36-річний мексиканський боксер зазначив, що ключовим фактором стане реакція його організму на навантаження та пропущені удари під час тренувального процесу. Слова наводить портал Sherdog.
Якщо я буду в спортзалі, пропущу багато ударів, а моє тіло потім не зреагує належним чином, тоді я зрозумію [що час завершувати кар'єру]. Я не збираюся виходити на бої з такою підготовкою, адже на тренуваннях усе видно. До того ж у мене є інші справи поза боксом.
Кроуфорд розповів, за якої умови він би погодився на реванш з Альваресом.
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