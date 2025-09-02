Альварес: «Поєдинок із Кроуфордом — ключовий для мого спадку»
Бій відбудеться 13 вересня в Ер-Ріяді
32 хвилини тому
Фото: Getty Images
Мексиканський боксер Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) заявив, що майбутній бій проти Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) має особливе значення для його кар’єри та спортивної спадщини. Слова наводить The Ring.
Поєдинок із Терренсом Кроуфордом відрізняється від усіх попередніх. Це відчувається одразу, і ти розумієш, наскільки він важливий для мого спадку.
Бій між Саулем Альваресом і Терренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Ер-Ріяді.
