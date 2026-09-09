Альварес розпочав підготовку до бою проти Мбіллі в таборі Усика
Мексиканець вийде у ринг проти Крістіана Мбіллі
Ексабсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розпочав підготовку до поєдинку проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).
Мексиканець тренується в іспанській Гандії у таборі Олександра Усика. Раніше повідомлялося про можливі спільні тренування обох боксерів.
Поєдинок між Альваресом та Мбіллі відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
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