Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер британського проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для talkSPORT Boxing розповів що пропонував хорватському боксеру надважкої ваги Філіпу Хрговичу (19-1, 14 КО) розділити ринг з його клієнтом.

«Хргович, ймовірно, не буде доступний, але саме такі бої мене цікавлять. Я все одно думаю, що Мозес пройде і через Хрговича теж. Тому ми запропонували йому цей бій».

Ви запропонували?

«Так, Хрговичу запропонували бій проти Ітауми, і все. Є два способи сказати, що ти не хочеш битися: або сказати «Я не хочу бою», або «Я хочу трильйон фунтів за це».

17 серпня, Ітаума нокаутував Ділліана Вайта в 1-му раунді.

Нагадаємо, у минулому місяці Хргович переміг Девіда Аделеє одноголосним рішенням суддів.