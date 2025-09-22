Американський проспект кинув виклик на бій Джошуа
Він серйозно налаштований побити AJ
близько 2 годин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
Американський надважковаговик Брендон Мур (19-1, 10 KO) після перемоги над Деандре Севеджом (10-1, 10 КО) кинув виклик ексчемпіону світу у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитує Мура WBN.
«Це, мабуть, була моя найлегша перемога. Я боксував дуже добре. Я готовий до того, що буде далі, і я хочу битися з Ентоні Джошуа. Я збираюся втілити це в життя».
Брендон переміг Севеджа одноголосним рішенням – 100-89, 99-90 та 100-89. Це перша поразка Деандре.
35-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, програвши Даніелю Дюбуа. У травні 2025-го британський боксер переніс операцію на лікті.
Нагадаємо, у Нігерії планують масштабний бій за участі Джошуа.
