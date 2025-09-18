Хірн — про початок співпраці з Джошуа: «Це було переломним моментом»
Ця угода стала історичним моментом для боксу
близько 1 години тому
Відомий промоутер Едді Хірн поділився спогадами про початок співпраці з колишнім олімпійським чемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у документальному фільмі Netflix «Matchroom: The Greatest Showmen».
Ентоні Джошуа — безумовно, найважливіша фігура в нашому боксерському бізнесі за всю історію. Він став олімпійським чемпіоном у 2012 році, і кожен промоутер хотів представляти його. Гонка за підписання контракту з ним була дуже напруженою. Ентоні — глибокий мислитель, збирає всю інформацію, і я довго не отримував від нього відповіді. Потім він повідомив, що хоче підписати контракт зі мною. Це назавжди змінило нашу компанію.
Хірн підкреслив, що співпраця з Джошуа стала знаковою для його промоушена та принесла кілька незабутніх моментів.
