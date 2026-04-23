Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) зробив прогноз на бій між нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном та володарем титулів WBC, WBA та IBF українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Ріко – справжній боєць, він не якийсь там слабак. Тож я ризикну та поставлю на нього. Він феноменальний боєць у своєму поважному виді спорту.

Якщо дивитися на статистику, то так – фаворитом буде Усик, так, Усик повинен вигравати і все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на свого хлопця Ріко».