Американський суперважковаговик шокував прогнозом на бій між Усиком та Верховеном
Скандальний боксер вирішив хайпанути
близько 2 годин тому
Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) зробив прогноз на бій між нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном та володарем титулів WBC, WBA та IBF українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Ріко – справжній боєць, він не якийсь там слабак. Тож я ризикну та поставлю на нього. Він феноменальний боєць у своєму поважному виді спорту.
Якщо дивитися на статистику, то так – фаворитом буде Усик, так, Усик повинен вигравати і все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на свого хлопця Ріко».
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.
Раніше у Великій Британії запропонували Усику звільнити пояси у хевівейті.
