Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у крузервейті Майріс Брієдіс (28-3, 20 KO) на своєму YouTube-каналі заявив, що вони з володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) не були готові до їхнього очного бою на 100%.

Як тобі здається, чи був Усик готовий до цього бою на 100%?

«Я думаю, що Усик, як і я, не був готовий до цього бою 100%. Скажу одну річ. У нього перед боєм був на губі герпес. А це про що говорить?

Що це вірус герпес і знижений імунітет, значить тіло з чимось боролося. Так само, як і я, блін, чотири рази за табір захворіти – не дуже добре.

Але бій ми дали обидва конкурентний, цікавий. Досі про це говорять. Тому я вважаю, що все, що було, залишається історією. Дуже важливо, хто ти зараз».

Бій між Усиком і Брієдісом відбувся у січні 2018 року. Українець переміг рішенням більшості суддів.

