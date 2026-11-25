Американський журналіст: «Ви взагалі бачили хоч якусь рекламу поєдинку Ф’юрі – Джошуа?»
Бій між зірками хевівейту відбудеться у Великій Британії
Журналіст Кріс Меннікс на своєму YouTube-каналі заявив, що бій ексчемпіонів світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) отримує недостатньо реклами.
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«Цей бій потребує певного просування. Ви взагалі бачили хоч якусь рекламу поєдинку Ф’юрі – Джошуа?
Де очна зустріч Ей Джея та Ф’юрі? Де відео, яке могло б стати вірусним, набрати мільйони переглядів і зацікавити людей?
Американська аудиторія навіть не знає, що цей бій відбудеться. Про нього взагалі нічого не говорять».
Поєдинок Ф’юрі та Джошуа пройде 11 грудня на шоу в Кардіффі.
Нагадаємо, Matchroom презентувала промо бою Ф'юрі – Джошуа у стилі GTA.
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