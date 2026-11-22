Денис Сєдашов

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс в інтерв'ю The Ring поділився прогнозом на майбутній поєдинок за вакантний титул WBA Super у хевівейті між співвітчизниками Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

На думку ветерана дивізіону, перевага у протистоянні буде на боці Ф'юрі завдяки його габаритам, рівню майстерності та результатам останніх виступів.

Мабуть, всі ці роки шанси суперників здавалися мені приблизно рівними, я міг навести аргументи на користь перемоги кожного з них. Але зараз я оберу Ф'юрі. Якщо оцінювати майстерність, то Ф'юрі виглядає краще, до того ж він більший. Та й якщо подивитися на їхні останні поєдинки, мій вибір — саме він. Це нагадує мені історію з Флойдом Мейвезером та Менні Пак'яо, адже їхній бій назрівав дуже довго і нарешті він відбудеться. Але я думаю, що супертяжі можуть зберігати хорошу форму довше, тож назріває чудовий поєдинок. Джо Джойс

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі (Вельс).

Експромоутер Усика: «На поєдинок Джошуа – Фʼюрі чекає весь світ».