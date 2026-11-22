«Якщо подивитися на останні поєдинки, мій вибір — саме він»: британський супертяж зробив прогноз на бій Ф'юрі — Джошуа
Джо Джойс впевнений у перемозі Циганського короля
Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс в інтерв'ю The Ring поділився прогнозом на майбутній поєдинок за вакантний титул WBA Super у хевівейті між співвітчизниками Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).
На думку ветерана дивізіону, перевага у протистоянні буде на боці Ф'юрі завдяки його габаритам, рівню майстерності та результатам останніх виступів.
Мабуть, всі ці роки шанси суперників здавалися мені приблизно рівними, я міг навести аргументи на користь перемоги кожного з них. Але зараз я оберу Ф'юрі. Якщо оцінювати майстерність, то Ф'юрі виглядає краще, до того ж він більший. Та й якщо подивитися на їхні останні поєдинки, мій вибір — саме він.
Це нагадує мені історію з Флойдом Мейвезером та Менні Пак'яо, адже їхній бій назрівав дуже довго і нарешті він відбудеться. Але я думаю, що супертяжі можуть зберігати хорошу форму довше, тож назріває чудовий поєдинок.
Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі (Вельс).
Експромоутер Усика: «На поєдинок Джошуа – Фʼюрі чекає весь світ».
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.