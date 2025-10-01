Амір Хан: «Боксу потрібен свій Дейна Вайт»
Колишній чемпіон світу заявив, що спорт має стати видовищнішим і відкритішим
Колишній чемпіон світу Амір Хан висловився про вплив президента UFC Дейни Вайта та голови Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха на розвиток боксу.
Боксу потрібна така людина, як Дейна Вайт, яка здатна змінити цей вид спорту, зробити його більш видовищним і привабливим для глядачів.
З Туркі ми бачимо поєдинки, де найкращі виходять проти найкращих. Тут більше немає легких шляхів: якщо ти називаєш себе чемпіоном — доведи це у рингу, боксуючи з найсильнішими. У цьому спорті вже не залишилося місця іграм у хованки.
Дейна Вайт відмовляється від WBA, WBC, WBO та IBF у новій лізі Zuffa Boxing.
