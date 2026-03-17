Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився своїми спостереженнями щодо феноменальної форми володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). На думку британця, секрет непереможності українця криється не лише у фізичних даних, а й у специфічній системі тренувань, яка кардинально відрізняється від класичних методів боксу.

Хан відзначив легкість рухів Усика та його нетиповий підхід до підготовки, який включає вправи на координацію, зір та ментальну витривалість. Слова наводить Sky Sports.

Як Усик рухається – немов легковаговик, а як викидає удари – мов вода. Так легко і плавно. Він робить так багато речей інакше. Його вправи на роботу ніг, потім ловля монет, вправи біля стіни, вправи на зір — усе це точно дає результат. Я, напевно, більше зрозумів після завершення кар’єри, чому ці речі важливі. У нього гарна команда, яка спершу працює над ментальною підготовкою, а потім переходить до фізичної. Коли ми тренувалися, нам це ніколи не подобалося, було дуже важко, і ми не отримували задоволення, бо доводилося виснажувати тіло. Але, здається, Усик отримує задоволення. Йому весело тренуватися. Амір Хан

39-річний українець розпочав табір в Іспанії. Бій проти Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.

Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.