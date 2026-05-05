Лапін проведе бій проти француза в андеркарді поєдинку Усик — Верховен
Поєдинок відбуться 23 травня
11 хвилин тому
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (13-0, 5 КО) дізнався ім'я свого наступного суперника. Володар титулів IBF International та WBA Continental вийде в ринг проти представника Франції Бенджаміна Мендеса Тані (9-1, 2 КО). Повідомляє The Ring.
Поєдинок заплановано на 23 травня. Вечір боксу пройде в єгипетській Гізі в андеркарді грандіозного протистояння між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.
Нагадаємо, у своєму останньому виступі Лапін здобув переконливу перемогу над досвідченим латвійцем Крістапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО).
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04