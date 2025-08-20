Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився своїми думками щодо поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова наставника наводить fightnews.info:

Я б зачекав з боєм проти Усика. Я знаю, що Туркі Аль аш-Шейх говорить про це, і, можливо, все до цього прийде, але для мене, якби я був з Мозесом, то сказав би: нехай він проведе ще один-два бої, перш ніж підніматися на вершину Евересту. Нехай підкорить ще кілька вершин, а потім будемо готові до головної.

Я не хочу бачити бій з Усиком. І я дуже відвертий у тому, чому. Я хочу, щоб Олександр гарно пішов у захід сонця. Я не говорю, що він не зможе його перемогти. Я ніколи не виступлю проти Усика в поєдинку з кимось іншим – він настільки особливий. Але, на мою думку, на цьому етапі кар'єри, після його наступного бою, дозвольте йому піти.