Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для talkSPORT Boxing висловився стосовно відтермінування переговорів щодо бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Це дурість з мого боку питати, чи хочете ви наступним бій проти Мозеса? Бо насправді ви хочете поєдинок проти Олександра Усика, чи не так?

«Так, я хочу наступним Усика. Я знаю, що Усик заслуговує на цей час, щоб розслабитися та відпочити з родиною. Коли він буде готовий, я з радістю розпочну переговори і подивимось, чи зможемо ми організувати бій».

Чи дає вам відтермінування переговорів більше надії на те, що бій може відбутися?

«Я не знаю. Є відтермінування, щоб виграти більше часу через травму, і, сподіваюся, коли він вирішить повернутися, тоді ми зможемо домовитися. Якщо нам вдасться це зробити, це буде чудово».

Нагадаємо, наприкінці липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Олександр подав запит з проханням відтермінувати перемовини.