Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) висловився щодо можливого бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 KO).

За словами новозеландця, він зацікавлений у поєдинку з українцем, однак розуміє, що Усик потребує відпочинку після насиченого періоду у кар’єрі. Слова наводить Seconds Out.

Так, безумовно, я хочу бій з Усиком. Він — чудовий чемпіон, заслужив час із родиною та відпустку. Знаю, що в нього є травма, і він має відновитися. Але те, що він зробив у боксі, неймовірно. Я хочу випробувати себе проти найкращих, а найкращий сьогодні — це саме Усик. Джозеф Паркер

Наприкінці липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Олександр подав запит з проханням відтермінувати перемовини.

