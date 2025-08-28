Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аделеє (14-2, 13 KO) для Sky Sports розповів, що хотів би провести поєдинок проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Він намагався, а потім здався (у реванші з Усиком – прим.). Це моя думка. Як тільки він зрозумів, що справи йдуть не так, як він хоче, він трохи надломився.

Я хочу взяти участь у ще одному великому бою, про який люди подумають, що, можливо, я намагаюся відкусити більше, ніж зможу прожувати. Мені треба довести людям, що я готовий до такого рівня.

Я багато разів спарингував з ним (з Дюбуа - прим.), тому він точно знає, на що піде, коли опиниться на рингу зі мною.

Ви би захотіли побачити наші спаринги, але було б дуже добре, якби ми провели (офіційний – прим.) бій один з одним. Це був би хороший поєдинок, гарна перестрілка. Думаю, вболівальники були б у захваті.

Я відкритий до будь-якого бою і прийму будь-який поєдинок з розпростертими обіймами».