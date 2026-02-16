Барріос переважив Раяна за тиждень до бою у Лас-Вегасі
Додаткових перевірок до офіційної процедури не передбачено
1 день тому
Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та чемпіон WBC у цій вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) пройшли обов’язкову процедуру взважування за тиждень до очного поєдинку.
Барріос показав вагу 150,6 фунта (68,3 кг), а Гарсія – 149,4 фунта (67,7 кг) при дозволеному ліміті 152 фунти.
Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив результати. Додаткових перевірок до офіційного зважування не передбачено.
Бій Раяна та Барріоса відбудеться 21 лютого на шоу у Лас-Вегасі.
Свій єдиний бій у напівсередній вазі Раян програв американцю Роландо Ромеро. Ця перемога принесла Ромеро регулярний титул WBA, згодом боксера підвищили до статусу повноцінного чемпіона.
Барріос свої два останні поєдинки завершив унічию, зокрема – проти 46-річного Менні Пакʼяо.
