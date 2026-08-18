Бенавідес залишився без уніфікації в колишньому дивізіоні Усика
Американський нокаутер проведе бій проти тимчасового чемпіона WBC
Володар титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні та чемпіон WBC у напівважкій вазі американець Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) проведе поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC у важкій вазі поляка Міхала Чесляка (28-2, 22 КО). Про це повідомляє Майк Коппінджер.
Датою ймовірного поєдинку є 12 грудня.
Паралельно тривають переговори щодо поєдинку Бенавідеса з переможцем бою за титул чемпіона The Ring у важкій вазі між Джеєм Опетаєю та Ноелем Мікаеляном, який відбудеться 12 вересня.
Раніше повідомлялося, що якщо Мікаелян вирішить битися з Джеєм Опетаєю, його можуть позбавити пояса WBC, і Бенавідес битиметься з Чесляком за повноцінний титул – вже третій у важкій вазі.
Була інформація, Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок у колишньому дивізіоні Усика.
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