Володимир Кириченко

Австралійський боксер важкої ваги Джей Опетая (30-0, 23 KO) переміг американця Брендона Глентона (21-3, 18 КО).

Опетая переміг суперника одностайним рішенням суддів – тричі по 119:106.

У 6-му раунді з Глентона зняли очко за тримання руки австралійця, а у 8-му ще одне – за удари нижче пояса. В 11-му раунді бал зняли з Джея за тримання суперника.

Бій пройшов в ніч на 9 березня в рамках Zuffa Boxing 04. Опетая став першим чемпіоном в історії організації. Також він отримав титул The Ring у важкій вазі.

Нагадаємо, Опетая має втратити титул IBF у важкому дивізіоні.