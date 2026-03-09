Опетая розбив Глентона і став першим чемпіоном Zuffa Boxing
Австралієць став володарем титулу The Ring
Опетая і Глентон / Фото - Yahoo
Австралійський боксер важкої ваги Джей Опетая (30-0, 23 KO) переміг американця Брендона Глентона (21-3, 18 КО).
Опетая переміг суперника одностайним рішенням суддів – тричі по 119:106.
У 6-му раунді з Глентона зняли очко за тримання руки австралійця, а у 8-му ще одне – за удари нижче пояса. В 11-му раунді бал зняли з Джея за тримання суперника.
Бій пройшов в ніч на 9 березня в рамках Zuffa Boxing 04. Опетая став першим чемпіоном в історії організації. Також він отримав титул The Ring у важкій вазі.
Нагадаємо, Опетая має втратити титул IBF у важкому дивізіоні.
