Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью жорстко розкритикував керівника UFC Дейну Вайта та його новий промоушен Zuffa Boxing. Британський ексбоксер ставиться з повагою до досягнень Вайта в ММА, проте вважає його методи в боксі небезпечними та шкідливими для бійців. Слова наводить Вoxing News 24.

Дейна Вайт — це просто ганьба з точки зору боксу. Коли хтось розмовляє мовою боксу, це ніби говорити іноземною, чи не так? Ти відразу розумієш, чи знає людина цю мову.

Коли ти не можеш розповісти про весь кард, який ти організував – це небезпечно. Якщо ти не можеш назвати весь кард і всіх своїх боксерів – ти в неправильному спорті.

Я кажу це про людину, до якої я відчуваю величезну повагу і захоплююся тим, що він зробив і побудував, бо я є фанатом UFC. Я дуже ним захоплююся.

Мені не байдужі боксери та те, що вони роблять з ними. А те, що вони мають намір зробити з боксерами – неправильно у всіх можливих сенсах. Найголовніше, на що їм байдуже, — це бійці.