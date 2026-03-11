Популярний американський блогер та боксер Джейк Пол виступив із резонансною заявою щодо майбутнього змішаних єдиноборств. 29-річний боєць переконаний, що ера домінування UFC добігає кінця через фінансову скупість організації.

На думку Пола, нинішня політика промоушену призвела до застою в індустрії: зірки першої величини з’являються в октагоні вкрай рідко, а рівень поєдинків перестав викликати ажіотаж у фанатів. Джейк вважає, що його власна компанія MVP (Most Valuable Promotions) готова запропонувати бійцям кращі умови та зайняти місце лідера ринку. Слова наводить MMA Mania.

Зараз ММА перебуває в дивному становищі. Це Дикий Захід, вважаю, що в нас є величезна можливість змінити всю цю сферу і поставити бійців на перше місце, забезпечити їм гідну оплату і надати платформу, оскільки вважаю, що UFC помирає, а MVP тут, щоб зайняти його місце.

Думаю, UFC складно створювати зірок і організовувати бої, які вони хочуть, з огляду на їхні обмежені фінансові ресурси. Тому вони опинилися в глухому куті. З цієї причини ми бачимо бої, які не викликають особливого ентузіазму, а такі зірки спорту, як Джон Джонс і Конор Макгрегор, не виступають регулярно. Адже саме це робило їх такими великими на початку їхньої кар'єри: масштабні, приголомшливі бої на постійній основі. А тепер вони просто не хочуть витрачати гроші.