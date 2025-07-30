Рой Джонс знайшов спосіб, як перемогти Усика
Легенда боксу заінтригував фанатів боксу
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - CNN
Колишній чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс-молодший вважає, що міг би перемогти короля хевівейту українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Як би ти з ним впорався?
«Я б знайшов спосіб його перемогти. У своїй найкращій формі я не збирався програвати нікому. Я б обов’язково знайшов шлях до перемоги. Тобто я приблизно знаю, що б зробив, але не збираюся це розкривати – це їм треба розбиратися, не мені».
Раніше Джонс назвав місце Усика у списку кращих боксерів в історії.
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