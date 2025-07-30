Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс-молодший вважає, що міг би перемогти короля хевівейту українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Як би ти з ним впорався?

«Я б знайшов спосіб його перемогти. У своїй найкращій формі я не збирався програвати нікому. Я б обов’язково знайшов шлях до перемоги. Тобто я приблизно знаю, що б зробив, але не збираюся це розкривати – це їм треба розбиратися, не мені».

Roy Jones Jr on fighting Oleksandr Usyk



“I’d have found a way to beat him, Nobdoy is beating me in my prime” pic.twitter.com/4hmLR7UldK — Ade Oladipo (@ade_oladipo1) July 27, 2025

Раніше Джонс назвав місце Усика у списку кращих боксерів в історії.