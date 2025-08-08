Усик запустив бренд здорового харчування
Красюк розповів про співпрацю з абсолютним чемпіоном поза боксом
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк розповів в інтерв’ю WBN про продовження співпраці з експідопічним у новій сфері:
Можливо, я звучу дещо упереджено, але для мене Усик – найкращий боксер в історії.
По-перше, ми залишаємося друзями. По-друге, ми запустили бренд здорового харчування U17. Зараз його тестують в Україні, а незабаром продукт з'явиться у Великій Британії, Європі, США та Канаді. Бокс залишився в минулому, але ми створюємо майбутнє зараз.