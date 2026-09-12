Белью назвав найкращого боксера надважкої ваги
Британець впевнений, що таким є Олександр Усик
Колишній чемпіон світу Тоні Белью на YouTube-каналі Fight Your Corner поділився думками щодо лідера надважкого дивізіону, відзначивши ексчемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Хто зараз найкращий надважковаговик у світі? Олександр Усик. Ніхто навіть не наблизився до нього. Агіт Кабаєл? Навіть не близько.
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