І це двоє бійців, яких саме зараз я дуже хотів би побачити один проти одного в тригоні, без рукавичок. Для нас це свого роду бій мрії. Щодо деяких інших бійців – їм ще потрібно завершити чимало справ у традиційному рингу й заробити ті гроші, на які вони заслуговують».

«Не знаю, чи ви знаєте, але нещодавно у нас був Тайсон Ф’юрі на шоу в Маямі. Я розмовляв зі Спенсером Брауном щодо Тайсона, зокрема про його можливий бій у тригоні. Це цілком реальні розмови. Я також вів подібні переговори з Егісом Клімасом щодо Олександра Усика.

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Наскільки серйозно Тайсон до цього ставиться? Я якраз хотів згадати про розмови, які відбулися в Маямі з Тайсоном Ф’юрі, тому що бачив його інтерв’ю з моїм другом Гаретом Девісом, який був там із Тайсоном. І Тайсон фактично сказав: «Покажіть мені гроші». Ми знаємо, що бійці хочуть отримувати хороші гонорари, але ми також знаємо Тайсона Ф’юрі. Він жартівник. Він може говорити щось перебільшено й таке інше. Але наскільки серйозно Тайсон це сприймає? І наскільки серйозно ви налаштовані щодо того, щоб, можливо, залучити його до BKB?

«Ми налаштовані надзвичайно серйозно. Як я вже сказав, я розмовляв зі Спенсером Брауном. Але водночас ми розуміємо, що зараз він, ймовірно, веде одні з найважливіших переговорів у своєму житті щодо бою з Ентоні Джошуа.

Тому наразі ми не форсуємо це питання. Але ми вже говорили про те, що після того, як він проведе свої два останні бої у традиційному боксі, ми повернемося до цієї розмови.

Водночас ми також обговорюємо можливість того, щоб він ще до цього став амбасадором бренду. Тож із Тайсоном Ф’юрі зараз відбувається багато всього. І такі ж переговори ми ведемо щодо Олександра Усика».

Нагадаємо, Ф’юрі опублікував постер третього поєдинку.

Раніше Тайсон запропонував Усику провести реванш у листопаді. Він за контрактом має боксувати з Ентоні Джошуа, але заявив про скасування поєдинку.