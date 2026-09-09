Аджагба оцінив шанси Усика в поєдинку проти Вайлдера
Суперважковаговик впевнений у перемозі українця
Нігерійський суперважковаговик Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО) поділився думками щодо можливого поєдинку між триразовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та ексчемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Слова наводить LuckyPunch.
Боксер переконаний у впевненій перемозі українця в цьому протистоянні.
— Бій Усика і Вайлдера вже давно обговорюється. Можливо, це буде останній поєдинок. Як думаєш, хто виграє цей бій між Усиком і Вайлдером?
— Ти ж знаєш, що Усик переможе. Ти знаєш. Тож не потрібно питати. Ти вже знаєш.
— Я тебе питаю.
— Ти думаєш, що Вайлдер переможе?
— Ні.
— Саме так. Тому я тобі це питання ставлю. Тож ти вже знаєш, що Усик переможе.
Усика і Ф’юрі можуть провести бій на голих кулаках в Bare Knuckle.
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