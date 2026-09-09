Денис Сєдашов

Нігерійський суперважковаговик Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО) поділився думками щодо можливого поєдинку між триразовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та ексчемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Слова наводить LuckyPunch.

Боксер переконаний у впевненій перемозі українця в цьому протистоянні.

— Бій Усика і Вайлдера вже давно обговорюється. Можливо, це буде останній поєдинок. Як думаєш, хто виграє цей бій між Усиком і Вайлдером?

— Ти ж знаєш, що Усик переможе. Ти знаєш. Тож не потрібно питати. Ти вже знаєш.

— Я тебе питаю.

— Ти думаєш, що Вайлдер переможе?

— Ні.

— Саме так. Тому я тобі це питання ставлю. Тож ти вже знаєш, що Усик переможе.

Усика і Ф’юрі можуть провести бій на голих кулаках в Bare Knuckle.