Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью оцінив перспективи Ріко Верховена (1-1, 1 КО) в професійному боксі після поразки від Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Британський експерт порівняв цей поєдинок із зустріччю Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Френсіса Нганну, зауваживши, що стиль Верховена став зрозумілим для потенційних суперників. Белью застеріг бійця від поєдинків із Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) чи Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) через високий ризик пропустити важкі удари.

Мені здається, ми побачили щось на кшталт бою Тайсона Фʼюрі з Френсісом Нганну. І, на жаль для Ріко, записи цього бою вже доступні всім. Суперники побачать, що він може запропонувати. Він ще недостатньо довго виступає в боксі, щоб змінити свій стиль. Це і є його стиль.

Думаю, він перебуває у дуже небезпечній ситуації і йому варто зосередитися на Олександру Усику та триматися подалі від інших. Якщо його випустити проти Даніеля Дюбуа чи Ентоні Джошуа, це буде зовсім інше протистояння. Там на тебе чекають по-справжньому нищівні удари.