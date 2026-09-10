Україна вчетверте поспіль зіграє на континентальній першості, усі рази команда доходила до плей-оф.

Представляємо розклад матчів чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026.

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Загалом на турнірі зіграють 24 національні збірні, які поділені на 4 групи. До наступного раунду вийдуть по 4 найкращі команди з кожної групи.

Україна свої матчі групового етапу проведе у Софії, де зіграє проти Болгарії, Польщі, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю.

Трансляція матчів буде доступна на «Суспільне спорт».

Розклад матчів України на Євро-2026 з волейболу:

10 вересня, четвер

19.00 Ізраїль – Україна

11 вересня, п’ятниця

16.00 Україна – Північна Македонія

12 вересня, субота

19.00 Болгарія – Україна

14 вересня, понеділок

16.00 Україна – Португалія

15 вересня, вівторок

19.00 Польща – Україна

Склад збірної України на Євро-2026