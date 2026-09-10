Розклад матчів збірної України на чоловічому Євро-2026 з волейболу
Наша команда ігри групового етапу проведе у Софії
Представляємо розклад матчів чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026.
Україна вчетверте поспіль зіграє на континентальній першості, усі рази команда доходила до плей-оф.
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Загалом на турнірі зіграють 24 національні збірні, які поділені на 4 групи. До наступного раунду вийдуть по 4 найкращі команди з кожної групи.
Україна свої матчі групового етапу проведе у Софії, де зіграє проти Болгарії, Польщі, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю.
Трансляція матчів буде доступна на «Суспільне спорт».
Розклад матчів України на Євро-2026 з волейболу:
10 вересня, четвер
19.00 Ізраїль – Україна
11 вересня, п’ятниця
16.00 Україна – Північна Македонія
12 вересня, субота
19.00 Болгарія – Україна
14 вересня, понеділок
16.00 Україна – Португалія
15 вересня, вівторок
19.00 Польща – Україна
Склад збірної України на Євро-2026