Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) для Boxing News 24/7 прокоментував перемогу володаря титулу IBF у надважкій вазі хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над британським проспектом Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

«Якщо у тебе такий високий бійцівський IQ, як про тебе кажуть, – а навички у тебе є. То твій боксерський IQ на посередньому рівні, брате, а твій кут ще гірший.

Ти не бачив, що цей хлопець просто захищався проти тебе? Це все, що він робив. Ти викладаєшся на повну, намагаючись домогтися нокауту. Ось що буває, коли намагаєшся витиснути нокаут за будь-яку ціну».