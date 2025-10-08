Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу британець Тоні Белью дав інтерв’ю на YouTube-каналі свого відомого співвітчизника Карла Фроча, в якому поділився думкою про майбутнє абсолютного чемпіона світу у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Олександр Усик двічі переміг Ф’юрі, і що далі для нього? Що він робитиме?

«Я не знаю. Що забажає. Коли я його інтерв’ював на Лондонському колесі, я сів з ним, і він спитав, як я живу на пенсії — чи не нудно. Здавалося, він мене випитує, ставлячи питання, які я мав би ставити йому.

Він сказав, що хоче віддати щось назад. Він хоче допомогти Україні, бути частиною тренерської роботи в аматорській системі. Він сказав: «У мене залишилось два бої». Один вже відбувся, залишився ще один. Він неймовірний у тому, що робить. Я не знаю, куди він піде далі.

Немає боксера більш гідного, ніж Джозеф Паркер, на мою думку, але тепер у нього наступний бій, і це непросто. Фабіо Вордлі дуже небезпечний. Це бій, на який варто подивитися. Я дійсно чекаю цього бою. Я думаю, що Паркер здолає його завдяки досвіду та вмінню, але удари Вордлі достатньо сильні, щоб зробити бій цікавим і непередбачуваним».

Якщо Паркер впорається, можливо, тоді він отримає бій з Усиком і завершить кар’єру.

«Не знаю, чи це його цікавить. Подивіться на Усика: за останні чотири бої він, ймовірно, заробив близько 200–300 мільйонів. Він багато бував у Саудівській Аравії, а бій з Паркером не принесе такого розголосу».

Там буде десь мільйонів 10-15.

«Чи вийде він у ринг за суму менш як 50 млн?».

Який сенс?

«Чи покращить його кар’єру чи спадок перемога над Паркером? Насправді ні. І це він має зважити. У нього все ще є голод до перемог, бо він не живе від мотивації – вона приходить і йде. Він живе завдяки відданості та дисципліні. Він веде спартанське життя. Він досягнув усіх цілей, побував на всіх аренах світу і переміг усіх у їхньому ж домі. Більше йому нічого доводити. Він чудовий амбасадор боксу та ще кращий амбасадор своєї країни. І я сподіваюся, що він завершить кар’єру з гідністю».

Раніше колишній промоутер Усика Олександр Красюк відповів, хто стане королем хевівейту після відходу українця.