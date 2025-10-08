Ексспаринг партнер Усика та росіянин Махмудов провели дуель поглядів
Бій відбудеться на івенті у Шеффілді
28 хвилин тому
Девід Аллен / Фото - Sky Sports
Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) та росіянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO) провели дуель поглядів.
Поєдинок пройде 11 жовтня у Шеффілді.
33-річний Аллен останній бій провів у травні, достроково вигравши у Джонні Фішера.
36-річний Махмудов у червні переміг Рікардо Брауна.
Раніше повідомлялося, що Аллен може провести бій з Паркером чи Вайлдером.