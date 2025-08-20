«Ви би купили цю трансляцію». У команді Усика відреагували на ідею проведення поєдинку з Джейком Полом
Лапін заявив, що будуть змінювати правила гри
Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю Boxing King Media висловився про потенційний бій українця з блогером Джейком Полом:
Це серйозно. Ми спілкувалися з командою Джейка Пола. Це буде хороше шоу, гарний бій у США. Це буде хороший бій в іншому середовищі. Це не бокс. AJ з Джейком Полом це ж… Це не боксерський бій.
У MMA. Ви би купили цю трансляцію, щоб подивитися на Усика у MMA. Клас. Всі суперники Джейка – це MMA-шники у боксі. А ми це змінимо. Боксер буде битися за правилами MMA.
Нагадаємо, що Олександр отримав відтермінування від переговорів про бій з Джозефом Паркером.
