Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю Boxing King Media висловився про потенційний бій українця з блогером Джейком Полом:

Це серйозно. Ми спілкувалися з командою Джейка Пола. Це буде хороше шоу, гарний бій у США. Це буде хороший бій в іншому середовищі. Це не бокс. AJ з Джейком Полом це ж… Це не боксерський бій.

У MMA. Ви би купили цю трансляцію, щоб подивитися на Усика у MMA. Клас. Всі суперники Джейка – це MMA-шники у боксі. А ми це змінимо. Боксер буде битися за правилами MMA.