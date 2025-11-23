Чемпіон світу за версіями WBC та WBA у напівважкій вазі Девід Бенавідес (31-0, 25 КО) після перемоги над британцем Ентоні Ярдом (48-1, 30 КО) поділився своїми амбіціями та планами на подальшу кар’єру.

Американець наголосив, що прагне довести свій рівень та стати серед найкращих боксерів сучасності:

Я тут, щоб довести свою силу. Критики будуть казати, що я не можу зробити те чи інше, не хочу битися з тим чи іншим. Але коли я виходжу на ринг, я завжди здобуваю перемогу.

Я хочу бути таким же великим, як усі майстри боксу. Я хочу бути на одному рівні з Олександром Усиком, Теренсом Кроуфордом, усіма цими хлопцями. У мене ще є багато часу. Мені 28 років, і я просто хочу досягти справжньої велич.