Володимир Кириченко

Володар титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні, а також чемпіон WBC у напівважкому дивізіоні американець Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) може провести наступний поєдинок проти володаря титулів WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі росіянина Дмитра Бівола (24-1, 12 КО).

Виданню BoxingScene стало відомо, що попередні переговори щодо організації наступного поєдинку між Бенавідесом та Біволом пройшли успішно.

Наразі росіянин готується до обов’язкового захисту титулу IBF, який відбудеться 30 травня проти Міхаеля Айферта.

Нагадаємо, Бенавідес на минулих вихідних нокаутував Хільберто Раміреса у 6-му раунді та став чемпіоном світу в трьох дивізіонах.