Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонує поєдинок між володарем титулів WBA та WBO у важкій вазі Хільберто Раміресом (48-1, 30 KO) та чемпіоном WBC у напівважкому дивіхіоні Давідом Бенавідесом (31-0, 25 КО). Про це повідомила BoxingScene особа, пов’язана із поєдинком.

Це станеться попри суперечки через створення WBC спеціального пояса для переможця – попри те, що жодних повноцінних титулів WBC на кону бою не стоїть, лише титули WBA та WBO Раміреса.

WBO на цей час залишається на своїй позиції: якщо в поєдинку розігруватиметься новий пам’ятний пояс WBC «Tollan Tlatequi», бій не буде санкціонований. Цитує BoxingScene президента WBO Густаво Олівері.

«Всесвітня боксерська організація чітко визначила умови, за яких може бути надано дозвіл на санкціонування, зокрема щодо чемпіонських поясів, які будуть виставлені на кін, продемонстровані та вручені. Ми очікуємо повного дотримання цих вимог від усіх зацікавлених сторін, включаючи офіційних промоутерів, яких було належним чином повідомлено».

Бій пройде 2 травня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

