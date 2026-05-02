Бенавідес та Рамірес пройшли процедуру зважування перед титульним боєм
На кону поєдинка стоятимуть пояси у крузервейті
близько 2 годин тому
Володар титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні мексиканець Хільберто Рамірес (48-1, 30 KO) та чемпіон WBC у напівважкій вазі американець Девід Бенавідес (31-0, 25 КО), пройшли процедуру зважування.
Поєдинок відбудеться 2 травня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.
Бій пройде у ваговій категорії Раміреса, на кону стоятимуть два титули мексиканця.
Результати зважування:
Давід Бенавідес – 89,2 кг
Хільберто Рамірес – 90,7 кг
Девід у листопаді минулого року достроково переміг Ентоні Ярда, а Хільберто виходив на ринг 28 червня 2025-го – переміг Юньєра Дортікоса.
Нагадаємо, Рамірес обіцяє війну з Бенавідесом.
