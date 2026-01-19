Чинний чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) упевнений, що здатен достроково перемогти володаря титулів WBO, WBA та IBF у цьому ж дивізіоні дмитра бівола (24-1, 12 KO).

Американець згадав наголосив, що добре знає сильні й слабкі сторони потенційного суперника. Слова наводить Fight Hub TV.

Я багато спарингував із дмитром біволом. Тож я знаю, що відбувалося на цих спарингах.

Я міг би його перемогти. Я міг би його нокаутувати.